Europee: Meloni, 'Von Der Leyen? Non faccio cheerleader, dialogo per interessi Italia'

Europee: Meloni, 'Von Der Leyen? Non faccio cheerleader, dialogo per int...

Europee: Meloni, 'Von Der Leyen? Non faccio cheerleader, dialogo per int...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il rapporto 'privilegiato' con Ursula Von Der Leyen? "Mi pare che i temi europei si affrontino sempre un po' come se fossimo delle tifoserie, non faccio la cheerleader. Io sto dalla parte dell'Italia, di tutto il resto mi interessa poco. Io sto da...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Il rapporto 'privilegiato' con Ursula Von Der Leyen? "Mi pare che i temi europei si affrontino sempre un po' come se fossimo delle tifoserie, non faccio la cheerleader. Io sto dalla parte dell'Italia, di tutto il resto mi interessa poco. Io sto dalla parte dell'Italia, sempre e comunque. Che significa? Von Der Leyen era la presidente di una commissione, una commissione che io oltretutto non ho votato, ma era mio dovere cercare un'interlocuzione, perché devo portare a casa i risultati, è mio dovere ed è quel che mi chiedono gli italiani". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriere.it.