Europee: Salvini, 'Zaia può fare tutto quello che vuole, utile difensore Veneto in Ue'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Luca Zaia potrebbe fare tutto quello che vuole, un'idea ce l'ho: ovviamente lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto, se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, miliardi di euro per le infrastrutture è anche grazie al'impegno suo e della Regione. Visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dal'Europa, diciamo che un difensore del Veneto in terra d'Europa ai veneti potrebbe essere utile". Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Tagadà' su La7.