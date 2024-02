Europee: Schlein, 'con noi a Roma Sanchez e Scholz, destra porta nemici Italia'**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "E' un grande onore ospitare il congresso del Pse qui a Roma. E' una tappa significativa verso il percorso di giugno. Mentre altri hanno portato in Italia i nemici dell'Italia, quelle forze politiche che in Ue girano con il cartello 'non un euro a...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "E' un grande onore ospitare il congresso del Pse qui a Roma. E' una tappa significativa verso il percorso di giugno. Mentre altri hanno portato in Italia i nemici dell'Italia, quelle forze politiche che in Ue girano con il cartello 'non un euro all'Italia'. Noi portiamo i leader dei paesi fondatori dell'Unione che con il Pd si sono battuti per il Next Generation Ue. Facciamo uscire il Paese dall'isolamento cui Meloni e Salvini lo costringono con i loro alleati nazionalisti". Così Elly Schlein in Direzione Pd. "Per questo sarà un passaggio così importante ospitare qui Sanchez, Scholz, Costa".