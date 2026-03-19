Eurovision, Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana con Gabriele Corsi

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana dell'Eurovision Song Contest che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio e sarà trasmesso su Rai2 e su Rai1. Lo scrive oggi 'Il Giornale', sottolineando che la cantante, dopo aver partecipato in gara all'ultimo ...