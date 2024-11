Eventi principali in Italia e nel mondo: un'agenda ricca di appuntamenti

Dalla cultura alla politica, ecco gli appuntamenti da non perdere in questa settimana.

Un’agenda culturale e politica in fermento

In Italia, la settimana si preannuncia densa di eventi significativi che spaziano dalla cultura alla politica. A Milano, il Circolo Filologico ospiterà la presentazione del libro ‘Il tempo delle chiavi – L’omicidio Ramelli e la stagione dell’intolleranza’ di Nicola Rao. Questo incontro, previsto per le ore 18.00, vedrà la partecipazione di figure di spicco come il presidente del Senato, La Russa, e il magistrato Guido Salvini. Un’opportunità imperdibile per approfondire temi di grande attualità e rilevanza storica.

Attività politiche e sociali a Roma

La capitale non sarà da meno, con un’importante assemblea nazionale organizzata dal movimento No ddl Sicurezza presso la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza. Questo incontro, fissato per le ore 10.00, vedrà la partecipazione di noti attivisti e figure pubbliche come Salis, Cucchi e Zerocalcare, pronti a discutere le implicazioni del ddl sulla sicurezza e le sue conseguenze per la società italiana.

Incontri internazionali e sportivi

Non solo cultura e politica, ma anche diplomazia internazionale. A Lima, il presidente americano Joe Biden incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in un vertice cruciale per le relazioni tra i due paesi. Questo incontro, che avrà luogo nel contesto dell’Apec, è atteso con grande interesse per le sue potenziali ripercussioni globali.

In ambito sportivo, Torino ospiterà le semifinali delle Atp Finals, con il giovane talento Jannik Sinner che scenderà in campo alle 20.30. Un evento che promette di attirare l’attenzione di appassionati e media, sottolineando l’importanza del tennis italiano sulla scena internazionale.

Infine, a Roma, la Basilica di San Paolo fuori le Mura sarà il palcoscenico di un’assemblea sinodale delle Chiese in Italia, con celebrazioni e preghiere per le vittime di abusi. Un momento di riflessione e unità per affrontare temi delicati e di grande impatto sociale.