Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge

Roma, 20 gen (Adnkronos) - L''aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 136 sì e 96 no, il Dl sulla continuità operativa degli stabilimenti dell'ex Ilva. Il provvedimento, approvato dal Senato, è legge. ...