ex premier norvegese indagato per corruzione legata a epstein: cosa è successo

Le autorità norvegesi hanno avviato un accertamento che ha portato alla perquisizione di più immobili riconducibili a Thorbjørn Jagland, figura politica di primo piano in Norvegia e a livello europeo. L’azione è scaturita dopo la pubblicazione di materiale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, che ha indicato presunte visite e soggiorni organizzati presso proprietà di Jeffrey Epstein tra il 2011 e il 2018.

Per chiarire l’entità dei rapporti e l’eventuale ricezione di vantaggi, la procura ha interrogato la necessità di revocare l’immunità diplomatica riconosciuta all’ex segretario generale del Consiglio d’Europa.

Le perquisizioni e il quadro dell’indagine

Secondo le comunicazioni ufficiali, gli investigatori del nucleo specializzato Økokrim hanno eseguito ispezioni in più proprietà collegate a Jagland, tra cui un appartamento nella capitale e immobili in altre località. Le immagini diffuse dai media norvegesi mostrano agenti che portano via scatole e documenti durante le perquisizioni. L’ipotesi contestata è quella di corruzione aggravata, formulata dopo che nel materiale reso pubblico sono emersi ripetuti soggiorni in residenze appartenute o messe a disposizione da Epstein, comprese abitazioni a Parigi, New York e Palm Beach.

Cosa indicano i documenti statunitensi

I fascicoli pubblicati dal Dipartimento di giustizia contengono scambi che suggeriscono la presenza di Jagland o di familiari in diversi periodi tra il 2011 e il 2018. In almeno una occasione gli atti indicano che le spese di viaggio per un gruppo di persone sarebbero state sostenute dallo stesso Epstein; questo elemento è ritenuto rilevante dagli inquirenti nell’ipotesi di benefici economici non dichiarati. Va ricordato che la mera menzione nei cosiddetti “Epstein files” non equivale automaticamente a una condanna, ma ha innescato approfondimenti formali in più giurisdizioni.

Revoca dell’immunità e conseguenze istituzionali

Per consentire alle autorità norvegesi di procedere con interrogatori e atti giudiziari, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha disposto la sospensione dell’immunità che Jagland deteneva per via del suo passato ruolo istituzionale. La decisione, comunicata formalmente dall’attuale segretario generale dell’organizzazione, ha lo scopo di permettere “al sistema giudiziario norvegese di fare il proprio lavoro” e, al contempo, tutelare l’integrità dell’istituzione stessa attraverso verifiche amministrative interne.

Impatto sul Consiglio d’Europa

La vicenda ha indotto i vertici del Consiglio ad avviare controlli sulla governance e sulle procedure interne per prevenire rischi reputazionali. L’organismo ha sottolineato la necessità di bilanciare il diritto dell’indagato a difendersi con l’esigenza di trasparenza verso i 46 Stati membri. In parallelo, la rimozione dell’immunità accelera la possibilità che Jagland venga formalmente ascoltato dagli investigatori e, se del caso, rinviato a giudizio.

Reazioni, difesa e prospettive processuali

L’avvocato di Jagland ha confermato che il suo assistito collaborerà con le autorità e nega l’esistenza di responsabilità penali. Finora la difesa ha definito le perquisizioni come procedure standard in inchieste di questa natura e ha ribadito la disponibilità del proprio cliente a fornire chiarimenti. In alcune interviste Jagland ha ammesso di aver avuto rapporti che, con il senno di poi, possono essere giudicati con scarso discernimento, ma continua a respingere l’idea che tali contatti costituiscano automaticamente reato.

Le possibili accuse di natura economica sorgono dall’analisi di trasferimenti finanziari, coperture di spese o altre forme di aiuto che, se dimostrate, possono configurare reati come la corruzione o il ricevimento di utilità indebite. Gli inquirenti cercheranno di accertare se vi siano state richieste attive di favori – ad esempio per facilitare operazioni immobiliari o ottenere finanziamenti – oppure se i benefici siano stati offerti senza contropartita specifica.

Fasi successive e cosa aspettarsi

Il prossimo passo formale sarà l’audizione davanti al nucleo investigativo, che potrebbe sfociare in un’imputazione più dettagliata se dovessero emergere prove sufficienti. I media internazionali tengono sotto osservazione il caso perché i documenti collegati a Epstein hanno già coinvolto diverse figure pubbliche in più Paesi; ogni sviluppo potrà avere ricadute politiche e mediatiche oltre che giudiziarie. Nel frattempo, l’attenzione resta puntata sui risultati delle analisi documentali e sulle dichiarazioni ufficiali degli interessati.