Export: Zoppas, 'obiettivo 700 mld dato da Tajani è possibile'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Nonostante la recessione in Germania e il calo dell'export in Cina, i primi numeri dell'anno, a gennaio hanno dato all'Italia un 2,5% in più, "quindi se riusciamo a risolvere le problematiche e quindi vedere i freni sbloccarsi, sicuramente abbia...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Nonostante la recessione in Germania e il calo dell'export in Cina, i primi numeri dell'anno, a gennaio hanno dato all'Italia un 2,5% in più, "quindi se riusciamo a risolvere le problematiche e quindi vedere i freni sbloccarsi, sicuramente abbiamo la possibilità di raggiungere quello che è un obiettivo che ci ha dato il Ministro, che parlava prima dei 700 miliardi di Euro". Lo ha detto il presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, intervenendo al convegno a Villa Madama, a Roma, 'Piano d'azione per l'export italiano', a cui ha partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Nel 2019 abbiamo esportato per 480 miliardi di Euro – ricorda Zoppas – 626 sono il 30% in più che abbiamo già raggiunto nel 2022. Il Ministro ci sta chiedendo di arrivare a un 10 – 11 punti percentuali in più, che non è un obiettivo impossibile, dal momento che c'è un grossissimo potenziale che potrebbe dietro l'angolo, che sono due stati da aggiungere alla lista se le cose dovessero andare bene: la Russia che riaprirà il mercato e anche l'Ucraina che avrebbe l'opportunità della ricostruzione".