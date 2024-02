F1: Ferrari, primi chilometri a Fiorano per la SF-24

Fiorano, 14 feb. – (Adnkronos) – Dopo la presentazione e i primi giri dello 'shakedown' di ieri, la Ferrari SF-24 è tornata a girare sulla pista di casa a Fiorano per i 200 chilometri del filming day. Tanti i tifosi presenti per seguire i primi giri di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Mondiale di F1 scatterà nel weekend del 2 marzo in Bahrain.