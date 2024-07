Fair Play Menarini, Russo: "Grande onore ricevere questo Premio"

Firenze, 4 lug. - (Adnkronos) - "Per me ricevere questo premio è un grande onore. Il pugilato è lo sport dove c’è il massimo del fair play visto che quando suona l’ultimo round la prima cosa che facciamo è abbracciarsi con l’avversario. Nel pugilato...

Firenze, 4 lug. – (Adnkronos) – "Per me ricevere questo premio è un grande onore. Il pugilato è lo sport dove c’è il massimo del fair play visto che quando suona l’ultimo round la prima cosa che facciamo è abbracciarsi con l’avversario. Nel pugilato o si rispettano le regole o si viene buttati fuori dal ring visto che l’arbitro è molto vicino". Lo ha detto il pugile Clemente Russo, più volte primatista mondiale dei pesi massimi, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria 'Promozione dello sport'.