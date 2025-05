Falcone: Verini, 'onorare eroi antimafia senza ipocrisie'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “È stato ancora una volta il Presidente Mattarella a pronunciare le parole più vere nell’anniversario della strage di Capaci, per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Camillo, Antonio Montanari. Più vere perché non retoriche". Così Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia, intervenuto a Stimigliano – insieme alla deputata Michela Di Biase – ad un incontro con gli studenti del reatino, rappresentanti dei Comuni e delle forze dell’ordine e della sicurezza.

"Ricordare e onorare la memoria dei caduti per difendere la legalità, abbattuti dalla criminalità organizzata, significa impegnarsi per scoperchiare e non nascondere le troppe zone d’ombra su quelle stragi. Lavorare per ricostruire e recidere gli intrecci di quegli anni tra mafie, settori della politica, della finanza e dell’economia, pezzi dello Stato autori di depistaggi. Significa rafforzare e non indebolire, come sta avvenendo, i presidi della legislazione antimafia. Significa studiare e colpire le mafie di oggi, che sparano meno ma penetrano: nell’economia legale, nella finanza, nelle istituzioni, nel welfare criminale, nella cybersicurezza. Significa affermare la cultura dei diritti e non dei favori, della legalità e non della violazione delle regole. Significa fare lotta contro le mafie con coerenza, senza ipocrisie“.