Fame dopo aver mangiato: motivi e soluzioni

In alcuni momenti della giornata, può capitare, pur avendo consumato i pasti principali, di non essere del tutto sazi e di avvertire ancora fame. Un bisogno che dipende da una serie di fattori e che è possibile trattare con rimedi e soluzioni adeguate per non esagerare a tavola.

Fame dopo aver mangiato

In alcuni casi capita di avvertire ancora i morsi della fame dopo aver mangiato ed essersi abbuffato. Ovviamente è un tipo di comportamento che potrebbe avere delle ripercussioni sulla propria forma fisica ma anche un problema psicologico che andrebbe trattato proprio per non ritrovarsi con troppi chili sulla pancia o i punti critici, in generale.

Il cosiddetto buco nello stomaco, quella voglia di mangiare fino a non saziarsi mai può essere una costante che rischia di essere presente per tutta la giornata. Molto probabilmente dipende anche dalle calorie che si consumano nei vari pasti che non sono in grado di saziare nel modo giusto. Una distribuzione corretta dei pasti durante il giorno è sicuramente utile.

Consumare i cinque pasti giornalieri, quindi la colazione, il pranzo e la cena insieme ai due spuntini di metà mattina e del pomeriggio permette non solo di sentire la fame ma anche di essere maggiormente energici per affrontare le varie attività quotidiane. Per esempio, saltare la colazione al mattino può portare ad abbuffarsi ai pasti.

Un buon apporto calorico con una colazione che fornisca il 15-20% di calorie è sicuramente la base. Lo spuntino dovrebbe essere tra il 5 e il 10% mentre il pranzo tra il 35 e il 40% e la cena tra le 30 e le 35% delle calorie. Ci sono poi degli alimenti che vanno a stimolare il senso di sazietà come i cibi ricchi di proteine quali la carne o il pesce ma anche la frutta o la verdura arrivando ai cereali integrali.

Fame dopo aver mangiato: cause

Considerando che può assolutamente capire di avere ancora fame dopo i pasti principali, bisogna anche conoscere bene le cause in modo da evitare di abbuffarsi in modo esagerato. Un’alimentazione non corretta e non bilanciata nel modo giusto porta sicuramente ad avere questo tipo di sbalzi e quindi a non mangiare adeguatamente.

Un buon riposo è fondamentale non solo per svegliarsi bene ma anche per ottenere maggiori benefici da un sonno ristoratore. La mancanza di sonno comporta delle difficoltà dal momento che va a influire sugli ormoni che controllano lo stimolo della fame. Alcuni ormoni vanno ad agire proprio sul senso della sazietà inviando segnali al corpo per cui bisogna smettere di mangiare.

Lo stress è un ulteriore fattore che va a influire sul bisogno e desiderio di fame portando a mangiare più del necessario. La distrazione, quindi consumare i pasti in modo distratto, magari guardando la televisione, porta a non soddisfare pienamente le proprie esigenze quando si consumano i pasti. Cercare di dare una maggiore consapevolezza al cibo aiuta a controllare la fame e a non esagerare.

Mangiare velocemente senza masticare bene è una delle possibili cause di questo mangiare a dismisura. In base a uno studio, bisognerebbe rimanere a tavola, per i pasti, almeno mezz’ora e consumare gli alimenti per un massimo di 30 volte proprio per frenare il bisogno di mangiare e controllare la sazietà.

