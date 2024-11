Fango e ruspe, dopo alluvione proseguono soccorsi a ovest di Valencia

Roma, 2 nov. (askanews) – Nella piccola città spagnola di Chiva, a ovest di Valencia, la distruzione lasciata da un’alluvione irripetibile è ancora ben visibile. I servizi di emergenza lavorano per ripristinare la città mentre i volontari cercano di aiutare in ogni modo possibile.

“Ci sono feriti, ci sono ancora persone intrappolate che dobbiamo cercare di salvare. I servizi di emergenza stanno aiutando ma è vero che noi vogliamo andare ad aiutare e lì aiutiamo tanto, perché ci vogliono le mani, ma l’emergenza i servizi fanno fatica ad entrare: soprattutto le ambulanze che rimangono imbottigliate nel traffico, soprattutto le auto”, spiega Lucia Lopez, studentessa in medicina.

“Ci sono tanti contagi perché si sono fatti dei tagli ma alcuni sono rimasti quattro giorni con le gambe nel fango, infetti, si vede… non so se lo sapete ma c’è un batterio che si chiama Pseudomona e quando una ferita si infetta, è molto molto grande, sembra tutto verde e poi la vedi ed è un po’ scioccante, inoltre ci sono molte ferite che avrebbero dovuto essere suturate, ma ovviamente sei lì da quattro giorni, i bordi non si uniscono più…”, aggiunge la studentessa in medicina.

“I vigili del fuoco, siamo andati a vedere in cosa potevamo aiutare e ci hanno detto che ciò di cui hanno bisogno è aprire le strade per poter entrare e distribuire (i loro aiuti). Quindi, poiché erano così tanti le persone nelle strade principali hanno reso loro il lavoro piuttosto difficile, ma hanno bisogno di aiuto”, racconta Vicente Domiguez, volontario.