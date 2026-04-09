Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘farmaci altamente specializzati da Parma al mondo’

“Lo stabilimento di Parma contribuisce allo sviluppo dell'economia della salute attraverso tecnologie d'avanguardia e produzioni che vanno dalle fasi cliniche fino a quelle commerciali di farmaci altamente specializzati, come antitumorali, antivirali o specialty. Partono da Parma e raggiungono i p...

“Lo stabilimento di Parma contribuisce allo sviluppo dell’economia della salute attraverso tecnologie d’avanguardia e produzioni che vanno dalle fasi cliniche fino a quelle commerciali di farmaci altamente specializzati, come antitumorali, antivirali o specialty. Partono da Parma e raggiungono i pazienti che ne hanno bisogno in tutto il mondo”. Lo ha detto Martino Grazzi, amministratore delegato Gsk Manufacturing, all’incontro ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’ a Roma, promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.

https://www.youtube.com/watch?v=Rir2RMgtQcg