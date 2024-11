Farmaceutica, Longo (AstraZeneca Italia): "Sul territorio più di 190 studi attivi in R&S"

Bari, 29 nov. (Adnkronos Salute) - "AstraZeneca Italia con Alexion investe molto in ricerca e sviluppo: ad oggi abbiamo più di 190 studi attivi su tutto il territorio nazionale, che coinvolgono 17 regioni e più di 600 strutture cliniche di grande eccellenza, generando un impatto c...

Bari, 29 nov. (Adnkronos Salute) – "AstraZeneca Italia con Alexion investe molto in ricerca e sviluppo: ad oggi abbiamo più di 190 studi attivi su tutto il territorio nazionale, che coinvolgono 17 regioni e più di 600 strutture cliniche di grande eccellenza, generando un impatto complessivo sul Pil del Paese per 524 milioni di euro nel 2023, frutto di un moltiplicatore economico di 2,7. Questo significa che ogni euro investito da AstraZeneca in Italia genera quasi 3 euro complessivi nell'economia del Paese". Così all'Adnkronos Salute Claudio Longo, presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia, a margine di un dibattito sul valore della ricerca e dell'innovazione farmaceutica come leve per la crescita del Paese, organizzato oggi a Bari da AstraZeneca, azienda biofarmaceutica globale impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici.

"Il Progetto Valore, prodotto e realizzato da The European House Ambrosetti – conclude Longo – è stato un modo per far vedere quanto può essere importante il settore farmaceutico dal punto di vista della competitività dell'Italia, portando avanti valore economico, impatto sociale, ma anche un'attivazione del capitale umano. Ne è la prova l'analisi condotta su AstraZeneca Alexion e presentata oggi".