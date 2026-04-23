Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’

Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadi...

Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadi...

"Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tip...

“Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all’interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tipiche della sua professionalità, ma si espande ad un concetto circolare di recupero poiché da sempre i farmacisti sono molto attenti alla sostenibilità”.

Lo afferma Andrea Mandelli, presidente Fofi – Federazione ordini dei farmacisti italiani, nel corso dell’incontro con la stampa avvenuto a Roma, nel giorno dell’Earth Day, in cui si è fatto il punto sui risultati ottenuti da “Progetto Remed: da rifiuti a risorsa, un’alleanza per l’ambiente” il programma di collaborazione tra pubblico-privato che si colloca nel quadro della strategia “Circular for Zero – the new era” di Novo Nordisk.

https://www.youtube.com/watch?v=AsbxizrCKSM