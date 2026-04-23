Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’

Remed è "un grande progetto partito da alcune città e pronto ad estendersi in altre per la raccolta di penne da insulina usate. È un modo per fare un riciclo intelligente di rifiuti speciali che se opportunamente raccolti rappresentano una grande risorsa. La collaborazione in questo senso tra i C...

Remed è “un grande progetto partito da alcune città e pronto ad estendersi in altre per la raccolta di penne da insulina usate. È un modo per fare un riciclo intelligente di rifiuti speciali che se opportunamente raccolti rappresentano una grande risorsa. La collaborazione in questo senso tra i Comuni e una grande azienda per fare in modo che questa risorsa ambientale possa essere ben utilizzata, è fondamentale”.

Lo afferma Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, nel corso dell’incontro con la stampa avvenuto a Roma, nel giorno dell’Earth Day, in cui si è fatto il punto della situazione su “Progetto Remed: da rifiuti a risorsa, un’alleanza per l’ambiente” programma, in collaborazione con Anci, avviato nel 2024 nel quadro della strategia “Circular for Zero – the new era” di Novo Nordisk.

https://www.youtube.com/watch?v=5p8nrYj0j7g