Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’

Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’

“Nella Giornata mondiale della Terra raccontiamo un progetto che si innesta in altri progetti, che riguardano appunto la capacità di abitare al meglio il pianeta in cui viviamo, dimostrando di essere un progetto che non si ferma a un’unica occasione ma che prosegue nel tempo”. Esordisce così l’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente alla Camera dei deputati, nel corso dell’incontro con la stampa avvenuto a Roma, nel giorno dell’Earth Day, in cui si è fatto il punto della situazione su “Progetto Remed: da rifiuti a risorsa, un’alleanza per l’ambiente” programma di collaborazione tra pubblico-privato che coniuga salute e sostenibilità ambientale, con istituzioni, comuni e farmacisti atti a rilanciare l’economia circolare applicata alla salute, nel quadro della strategia “Circular for Zero – the new era” di Novo Nordisk.

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