Farnesina: al via Prima Conferenza scuole italiane all’estero 'Crescere in italiano'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Si è aperta stamattina a Roma, presso l’Auditorium del Maxxi, la Prima Conferenza delle scuole italiane all’estero “Crescere in italiano”, con la partecipazione di oltre 200 rappresentanti dagli istituiti scolastici del nostro Paese attivi all’estero e del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo (Sfim). Lo rende noto la Farnesina attraverso un comunicato.

L’evento è stato inaugurato dal vice ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, che ha sottolineato come le scuole italiane all’estero rappresentino uno strumento chiave per la diplomazia culturale del nostro Paese, ricordando il loro ruolo centrale nella promozione della lingua, della cultura e dei valori italiani nel mondo – ricordando poi anche la centralità di istruzione e formazione come pilastri del Piano Mattei e priorità della Cooperazione allo sviluppo italiana.

Nel corso delle sue tre sessioni tematiche, la Conferenza approfondirà temi prioritari quali l’innovazione didattica, i partenariati istituzionali e la valorizzazione del sistema universitario italiano, offrendo un’occasione concreta di confronto e di proposta tra gli attori del settore. L’iniziativa è preludio della V edizione degli Stati Generali della lingua italiana del mondo, che saranno aperti dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nella giornata di mercoledì 16 aprile. Gli eventi di questa settimana si inseriscono nel quadro dell’impegno del Governo per il rafforzamento e la promozione della lingua italiana nel mondo, in vista della Conferenza Internazionale dell’Italofonia prevista per l’autunno di quest’anno.