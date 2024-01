FdI: Meloni, 'accusa di familismo comincia a stufarmi'

Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Questa accusa di familismo a FdI comincia a stufarmi. Nella attuale legislatura ci sono due famiglie, due coniugi, sono a sinistra, nel Pd e in Sinistra Italiana. Non ho mai sentito questa accusa e sarebbe stato sbagliato. Chi conosce la politica sa che spesso diventa...

Roma, 4 gen (Adnkronos) – "Questa accusa di familismo a FdI comincia a stufarmi. Nella attuale legislatura ci sono due famiglie, due coniugi, sono a sinistra, nel Pd e in Sinistra Italiana. Non ho mai sentito questa accusa e sarebbe stato sbagliato. Chi conosce la politica sa che spesso diventa anche altro, i tuoi amici, i tuoi fidanzati, tua moglie, questo non vuol dire togliere valore alle politiche". Lo ha detto Giorgia Meloni.

"Come vale per le persone di cui sto parlando, mia sorella è una militante da 30 anni, è dirigente di Fratelli d'Italia, forse potevo metterla in una partecipata statale come fanno altri ma non me la sono sentita", ha sottolineato la premier.