Fdi: Rampelli, 'ricostruzioni fantasiose, tra me e Meloni piena sintonia'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Si continuano a leggere ricostruzioni fantasiose che coinvolgono me e Giorgia Meloni sul congresso romano di Fdi in programma per il prossimo fine settimana". Così Fabio Rampelli di Fdi.

"La stampa antigovernativa e pruriginosa racconta senza alcun fondamento, auspicandolo da mesi, una mia contrapposizione al Presidente che, per natura e convinzione, non c’è e non ci sarà mai. Tra me e Giorgia Meloni, come ho avuto modo dettagliatamente e pubblicamente di spiegare anche in un recente passato, c’è piena sintonia politica, su tutti i principali dossier nazionali e internazionali, così come entrambi sappiamo che c’è un margine di miglioramento nel funzionamento della struttura di Fdi, di cui ci si sta occupando per potenziare l’azione del governo con un efficace affiancamento".

"Esiste a Roma una proficua dialettica interna, che si è analogamente sviluppata in altre città, riguarda ambienti e gruppi umani legati a consiglieri comunali, regionali, parlamentari e non ha alcuna configurazione nazionale", continua Rampelli.

"Se resteranno in vita nei prossimi giorni più candidature alla guida della Federazione di Roma, eventualità che come più volte dichiarato preferirei personalmente che i contendenti evitassero, la circostanza resterebbe del tutto confinata nei limiti del confronto cittadino e chiunque dovesse prevalere troverà nell’altra parte immediata e massima collaborazione. Nell’interesse di Roma capitale e di Fdi".

"Io non sottoscriverò alcuna candidatura e il partito nazionale resterà neutrale. Pur comprendendo quanto i media antigovernativi rimangano delusi da questo scenario mi sento di informarli nuovamente che questa è l’unica possibile verità. Per chi desidera rappresentarla e non inseguire le sue fantasie".