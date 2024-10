Ferragni: inchiesta truffa aggravata, legali presenteranno memoria in procura

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Una memoria per chiarire l'inconsistenza delle accuse. E' questa la strada intrapresa dalla difesa di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano per le presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua. I legali, gli a...