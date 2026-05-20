Festival Cannes, la giuria lascia le impronte sul "Chemin des étoiles"

Milano, 20 mag. (askanews) – Le impronte delle mani come da tradizione, tra sorrisi e foto di gruppo sulla Croisette. A Cannes la giuria della 79esima edizione del festival ha partecipato alla cerimonia ufficiale sul “Chemin des étoiles”, il “cammino delle stelle” che raccoglie le impronte dei protagonisti del cinema internazionale.Tra i protagonisti il presidente di giuria, il regista coreano Park Chan-wook, insieme all’attrice americana Demi Moore, alla regista Chloé Zhao, all’attore Stellan Skarsg rd e all’attore ivoriano Isaach De Bankolé.Presenti anche l’attrice Ruth Negga, la regista belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes e lo sceneggiatore britannico Paul Laverty.Dopo le impronte e le firme sulle placche ufficiali, il jury ha posato per i fotografi e partecipato alla tradizionale foto di gruppo del Festival di Cannes.