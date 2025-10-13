Home > Flash news > FI: Alfieri (Pd), 'ci stringiamo alla famiglia di Tomassini'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Siamo profondamente colpiti dalla improvvisa scomparsa di Antonio Tomassini. Per anni punto di riferimento politico della provincia di Varese, che ha rappresentato con impegno e competenza nel suo lungo percorso da Senatore della Repubblica". Così il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Sono certo che nei prossimi giorni, anche in Senato, avremo modo di ricordarlo come merita", conclude.