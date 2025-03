Fi: Battilocchio, 'giovani base per crescita e rafforzamento movimento...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Si respira un grande entusiasmo tra i giovani del nostro partito che sono basilari nel percorso di crescita e di rafforzamento del nostro movimento che, con la guida salda, autorevole e convincente di Antonio Tajani è pronta alle prossime sfide per diventare sempre più 'centro di gravità permanente' della politica italiana. La famiglia azzurra si allarga ogni giorno con adesioni di amministratori, referenti territoriali e militanti che, in ogni angolo del Paese, aderiscono al nostro progetto. Avanti a testa alta”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile elettorale del movimento azzurro, partecipando all'evento "Forza Europa-Giovani, per la libertà, verso il futuro!", che si è svolto a Milano.