Fi: Giovani Verdi, 'sconvolti da scomparsa Palmegiani, cordoglio a sua famiglia'

oma, 11 gen. (Adnkronos) – “Come Giovani Europeisti Verdi siamo sconvolti nell’apprendere la notizia della scomparsa di Luca Palmegiani, giovane militante di Forza Italia, avvenuta oggi a Rivisondoli. Nello sconforto per un gesto così carico di significato, abbiamo deciso di annullare tutte le iniziative del nostro congresso, eccetto quelle previste da statuto, per la giornata di domani. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici esprimiamo le nostre più sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore”. Così in una nota i membri dell’esecutivo dei Giovani Europeisti Verdi.