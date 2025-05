Fi: Martusciello, 'eredi Dc stiano in Forza Italia, rappresentiamo popolarismo europeo'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “È un’anomalia politica vedere chi si richiama alla tradizione della Democrazia Cristiana militare oggi in partiti conservatori. Gli eredi del popolarismo europeo devono stare in Forza Italia: non esiste altra forza politica che rappresenti davvero quel...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “È un’anomalia politica vedere chi si richiama alla tradizione della Democrazia Cristiana militare oggi in partiti conservatori. Gli eredi del popolarismo europeo devono stare in Forza Italia: non esiste altra forza politica che rappresenti davvero quella storia e quei valori”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Forza Italia – aggiunge – è l’unico partito italiano iscritto al Partito Popolare Europeo. È questa la casa naturale dei moderati, di chi si ispira al pensiero di De Gasperi, Sturzo, Zaccagnini. Chi oggi sceglie strade diverse, pur dichiarandosi ‘popolare’, compie una forzatura culturale e storica. Rivendichiamo con orgoglio – conclude Martusciello – la nostra identità, le nostre radici e il ruolo che Forza Italia ha nel portare avanti la visione europea, riformista e liberale del popolarismo”.