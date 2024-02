Fi: Tajani presenta nuovi ingressi, 'noi forza attrattiva, squadra si rafforza'**

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo, l'ho ribadito, è superare il 10% alle prossime europee e arrivare al 20% alle politiche. Stiamo lavorando intensamente per rinforzare la nostra squadra e raccogliere più consensi, per avere donne e uomini pronti a costruire il...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo, l'ho ribadito, è superare il 10% alle prossime europee e arrivare al 20% alle politiche. Stiamo lavorando intensamente per rinforzare la nostra squadra e raccogliere più consensi, per avere donne e uomini pronti a costruire il centro di gravità permanente della politica italiana. Non è solo questione di posizionamento politico ma anche di persone che sappiano rappresentare i territori". Così il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando in conferenza stampa i nuovi ingressi nel partito.

Forza Italia, ha rimarcato il vicepremier, "si sta dimostrando forza attrattiva" ma "non ci accontentiamo dei sondaggi. Vogliamo essere forza determinante anche nel Parlamento europeo".