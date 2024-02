Fi: Tajani, 'sempre più punto riferimento Italia del Nord e di chi produce'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Per noi l'Italia del nord rappresenta una parte del territorio dove dobbiamo essere sempre più punto di riferimento delle piccole e medie imprese, di coloro che producono anche in un momento di difficoltà". Così il leader di Forza Ital...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "Per noi l'Italia del nord rappresenta una parte del territorio dove dobbiamo essere sempre più punto di riferimento delle piccole e medie imprese, di coloro che producono anche in un momento di difficoltà". Così il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando in conferenza stampa i nuovi ingressi nel partito.

"Sono molto ottimista e oggi sono ben lieto di salutare l'ingresso e il ritorno in Fi di una serie di amici e amiche che permetteranno a Fi di essere più forte in Liguria, più competitiva, di avere punti di riferimento più numerosi in questa importante e produttiva regione del nord", ha proseguito il vicepremier ringraziando il consigliere regionale ligure Angelo Vaccarezza "che ha deciso di aderire a Fi. E' stato capogruppo in Regione di Forza Italia tanti anni fa, è stato sindaco, oggi è consigliere regionale" e "ha scelto di stare con noi", ha aggiunto.