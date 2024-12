Filippo Turetta si prepara ad affrontare la sentenza, prevista per martedì 3 dicembre, davanti alla Corte d’Assise di Venezia: il 22enne, accusato di omicidio volontario pluriaggravato, rischia l’ergastolo. In una lettera scritta nel carcere, Turetta ha espresso parole di pentimento.

Filippo Turetta, la lettera scritta in carcere

Nel carcere di Montorio, dove è detenuto dal 25 novembre 2023, Filippo Turetta ha scritto una lettera dove ha dichiarato: “Faccio fatica a scriverlo perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza quando, secondo me, quei giorni – per la maggior parte – erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita”. In alcuni passaggi della lettera, Turetta fa capire come Giulia Cecchettin fosse diventata una vera ossessione: “Nella mia testa non ci sarebbe mai potuta essere una persona diversa da lei nella mia vita. O lei o niente“.

“Non ho mai chiesto scusa, nessuno può perdonarmi”

“Le scuse mi sembrano così minoscole rispetto al dolore che ho causato a lei e a tante altre persone e all’ingiustizia gravissima che ho commesso. Per gli stessi motivi non ho mai chiesto perdono e non mi sentirei di farlo neanche in questo momento, non perché non sono pentito di quello che ho fatto o perché possa non interessarmi. Penso che solamente pensarci in questo momento sarebbe ridicolo e fuori luogo“. Turetta continua così la sua lettera: “Quello che ho fatto è veramente terribile e grave e ponso che sia molto, ma molto difficile perdonare delle azioni di questo genere. Mi dispiace. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto“.

