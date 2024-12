Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre, alla stazione metropolitana di Loreto: un ragazzo di 14 anni si è gettato sotto un treno della metro di Milano ed è morto una volta giunto in ospedale. Il gesto, stando a quanto mostrano le telecamere della fermata, sarebbe volontario.

Leggi anche: Asola, minorenne spara sul bus: un ferito e arresto

Milano, 14enne si getta sotto treno della metro: morto in ospedale

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 nella stazione metropolitana di Loreto: a travolgere il giovane è stato un treno della linea rossa, la M1, che viaggiava in direzione Rho. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e il personale Atm. Le condizioni del 14enne sono subito apparse gravi: è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove, poche ore dopo, è morto. Per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, la M1 è rimasta chiusa per quattro ore tra le fermate Palestro e Pasteur.

Milano, 14enne si getta sotto treno della metro: gesto volontario

Stando a quanto mostrano le telecamere che inquadrano la banchina della fermata di Loreto, il gesto del 14enne sarebbe volontario . Anche i carabinieri del Comando provinciale, che indagano su quanto accaduto, non sembrano avere dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Leggi anche: Sicilia, sette trapianti di organi in un solo giorno: un traguardo storico