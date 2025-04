Finnair: rafforza network nei Paesi nordici per l'estate 2026

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Finnair rafforza il proprio network nei Paesi nordici, aggiungendo collegamenti verso le città più richieste e inaugurando la nuova rotta per Alta, nel nord della Norvegia. A partire dal 29 marzo, e fino al 22 ottobre 2026, Finnair volerà ad Alta, via Kittilä, cinque volte a settimana, utilizzando un aeromobile Atr da 68 posti. Conosciuta per la sua natura artica, le numerose attività all’aperto e l’aurora boreale, Alta è diventata negli ultimi anni una meta sempre più popolare anche per le crociere. Oltre ad Alta, Finnair raggiungerà la città di Tromsø sulla costa norvegese con cinque volte a settimana da Helsinki, via Rovaniemi, durante l'estate del 2026. Fino ad ora, questo volo, operato con un aereo Atr, era disponibile solo nella stagione invernale. Finnair aumenterà anche i voli tra Ivalo e Kirkenes, portando le frequenze settimanali a cinque nell'estate del 2026, due in più rispetto all’estate precedente.

“Le destinazioni del Nord attirano sempre più viaggiatori in cerca di esperienze autentiche a contatto con la natura, anche durante l'estate. Il nostro network, che si estende dalla Lapponia fino al Nord della Norvegia, offre ai clienti un modo comodo per visitare diverse destinazioni nordiche in un solo viaggio, e che può essere facilmente combinato, ad esempio, con una crociera lungo la costa norvegese", afferma Perttu Jolma, vicepresidente del Network di Finnair.

Per l'estate del 2026, Finnair aggiungerà anche frequenze verso le capitali nordiche: Stoccolma e Copenaghen avranno sette frequenze settimanali in più, mentre per Reykjavik due frequenze settimanali aggiuntive. Durante la stagione più intensa delle vacanze estive, da giugno ai primi di agosto, Finnair opererà collegamenti verso Billund, Visby e Bodø e aggiungerà anche due frequenze settimanali per Mariehamn nell'isola di Åland. Inoltre, sarà ancora più facile godersi la stagione sciistica primaverile in Lapponia, grazie all’aumento di frequenze settimanali verso Ivalo e Kittilä nel mese di aprile 2026.