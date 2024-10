Un quindicenne ha perso la vita dopo essere entrato in sala operatoria in India: ad operarlo un finto medico

Un quindicenne è morto dopo essere entrato in sala operatoria in India. Ad operarlo, per una rimozione dei calcoli biliari, è stato un finto medico che non aveva alcuna competenza in chirurgia.

Finto medico opera quindicenne: morto durante l’intervento

Il giovane lamentava vomito e mal di stomaco, così il finto medico ha tentato di eseguire la rimozione dei calcoli biliari consultando dei video tutorial trovati su YouTube. Tuttavia, a causa di una manovra errata il giovane è morto. È successo in India, nel distretto di Saran nel Bihar.

La famiglia della vittima ha presentato una denuncia alla polizia locale affermando che l’uomo non fosse qualificato e che le sue azioni hanno portato alla morte del giovane ragazzo.

La fuga del finto medico

Dopo la morte del paziente, secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’uomo sarebbe scappato insieme all’intera equipe. A tal proposito, i finti medici sarebbero attualmente ricercati dalla polizia della zona. Si sta lavorando affinché i responsabili vengano portati davanti alla giustizia e condannati per quanto accaduto.

L’intervento senza nessuna autorizzazione

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, sarebbe emerso che l’intervento è stato avviato senza il consenso scritto della famiglia. Il finto medico avrebbe eseguito l’operazione mentre il padre del giovane si era momentaneamente allontanato dalla clinica.