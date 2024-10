Chirurgo opera paziente con coltellino svizzero usato per la frutta: clinica ...

Un chirurgo inglese avrebbe operato un paziente utilizzando il coltellino svizzero: indagini in corso

Un chirurgo nel Regno Unito avrebbe operato un paziente, in assenza di un bisturi, con un coltellino svizzero. La Polizia indaga sul caso.

Chirurgo inglese opera con un coltellino svizzero

Il medico, il cui nome è rimasto anonimo, non sarebbe riuscito a trovare un bisturi sterile e ha utilizzato, in una situazione d’emergenza, un coltellino svizzero per operare.

Secondo quanto riporta la BBC, il medico ha aperto la cassa toracica con l’utensile multiuso sostenendo di non aver trovato a disposizione uno strumento medico. Tuttavia, i colleghi denunciano il comportamento del chirurgo dubitando del fatto che non sia riuscito a trovare il bisturi al momento del bisogno.

Fortunatamente per il paziente non c’è stata nessuna conseguenza negativa, ma quanto emerso sulla clinica desta molta preoccupazione.

Le indagini sulla clinica dopo l’intervento del chirurgo

Il chirurgo stava operando un paziente al Royal Sussex Hospital di Brighton, in Inghilterra. La BBC dichiara che la polizia sta indagando su almeno 105 casi di presunta negligenza medica da parte dell’operatore ospedaliero e sta valutando l’accusa di omicidio colposo.

Le parole del legale che si occupa delle denunce contro l’ospedale

Nisha Sharma, avvocato dello studio Slater and Gordon che si occupa delle denunce contro l’University Hospitals Sussex, ha dichiarato:

“Per mesi siamo rimasti scioccati dai dettagli che emergevano dal Royal Sussex, ma questo caso in cui il chirurgo ha utilizzato il suo coltellino è assolutamente spaventoso“.

La struttura ospedaliera è finita sotto accusa per altri tragici eventi, come le morti di nove neonati.