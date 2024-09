Dopo l’intervento per un tumore al seno, Sabrina Salerno è tornata sui social per aggiornare i fan. A parlare sono stati anche i medici che l’hanno operata, chiarendo anche

Sabrina Salerno, come sta dopo l’intervento per il tumore?

Soltanto qualche ora fa, Sabrina Salerno annunciava di essere ricoverata presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso per essere operata al seno. Grazie alla prevenzione, lo scorso luglio ha scoperto di avere un nodulo maligno e si è subito affidata nelle mani dei medici. E’ stata operata nella giornata di mercoledì 18 settembre e tutto è andato per il meglio. E’ stata lei stessa ad aggiornare i fan.

Tramite Instagram Stories, Sabrina Salerno si è mostrata in video dopo l’intervento e ha dichiarato:

“Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, però vorrei ringraziarvi di cuore tutti”.