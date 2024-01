Firenze: Renzi, 'Pd sta facendo tutto per perdere'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – A "Firenze il Pd sta facendo di tutto per perdere. E se continua così rischia seriamente di riuscirci. Prima la vicenda dello stadio, incredibile, su cui ho già scritto tante volte. Adesso la questione delle multe dove si fa cassa stangando i cittadini, anche quelli che vanno a 51km/h sulle strade a quattro corsie. Le multe devono servire per garantire la sicurezza, non per chiudere il bilancio". Lo scrive nella Enews Matteo Renzi.