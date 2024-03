Firenze: Ruotolo (Pd), 'Schmidt candidatura senza pudore, istituzioni culturali no taxi'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Senza pudore. Stanno destabilizzando due città, Firenze dove l’ex direttore delle gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, neo cittadino italiano, vorrebbe candidarsi per la destra alle comunali di giugno e Napoli dove il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano lo ha nominato da metà gennaio direttore del Museo di Capodimonte”. Così Sandro Ruotolo responsabile cultura del Partito Democratico, la notizia che renderebbe ineleggibile alla carica di sindaco il direttore del Museo di Capodimonte.

“Si scopre solo ora che, secondo la legge sugli enti locali, il signor Schmidt non può candidarsi perché svolge, in un’amministrazione dello Stato, la funzione di direttore generale. Potrebbe aggirare l’ostacolo mettendosi in aspettativa non retribuita, ma che figuraccia farebbero lui e la destra che lo vuole candidare perché sarebbe evidente la forzatura. Le istituzioni culturali non sono un taxi. Il signor Schimdt ci pensi bene. Ha la fortuna e anche l'onore di dirigere il museo di Capodimonte. Capita una volta nella vita. E i napoletani, come i fiorentini, non meritano di essere usati”.