Fisco: Bagnai (Lega), 'riforma successo storico per tutto il Paese'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “La riforma organica del fisco, frutto del lavoro preciso e veloce del governo e della maggioranza, è un successo storico per tutto il Paese. Siamo fieri come Lega di aver contribuito fattivamente a riscrivere un comparto macchinoso e complesso dello Stato a tutela delle esigenze di famiglie, professionisti, imprese". Lo dichiara il deputato della Lega, vicepresidente della commissione Finanze, presidente della bicamerale enti gestori e responsabile del dipartimento Economia del Partito, Alberto Bagnai.

"Vengono semplificati gli adempimenti, si incentivano le assunzioni, si recuperano risorse, si premia chi, come ha correttamente ricordato oggi il ministro Giorgetti, crea lavoro e occupazione. Non abbandonando, nel contempo, le famiglie. Un successo di buongoverno che dimostra l’attenzione non solo al recupero delle imposte ma anche e soprattutto alle esigenze concrete dei cittadini”, conclude.