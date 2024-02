Fisco: Baldino (M5S), 'concordato preventivo flop già visto e danno culturale'

Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - "La guerra alle tasse è un obiettivo che il centrodestra ha storicamente fallito. Ad oggi ha fallito anche il governo Meloni: da quando è al governo non solo non sono diminuite ma addirittura le tasse sono aumentate. Così per ingraziarsi i prop...

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – "La guerra alle tasse è un obiettivo che il centrodestra ha storicamente fallito. Ad oggi ha fallito anche il governo Meloni: da quando è al governo non solo non sono diminuite ma addirittura le tasse sono aumentate. Così per ingraziarsi i propri elettori Meloni è stata costretta ad inventarsi il concordato preventivo biennale. Ma a dirla tutta non si è inventata nulla perché è una misura già sperimentata con Tremonti ed è una misura destinata a rivelarsi un flop". Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, a 'L’Aria che tira' su La7.

"Non conviene, infatti, nemmeno alle partite iva raggiungere un accordo con il fisco in cui dichiarano una quota di reddito, perché la situazione geopolitica nel mondo è tale per cui dichiarare per due anni consecutivi lo stesso livello di reddito è un rischio. Si decade infatti dal concordato solo se c’è una perdita di fatturato del 60%. In ogni caso ha già arrecato un danno. E’ lo stesso danno arrecato da Meloni quando ha parlato di 'pizzo di Stato' oppure quando il governo introduce un condono. E’ un danno culturale ed è il messaggio secondo cui nel nostro Paese non conviene pagare le tasse. In questo modo si alimenta la cultura all’evasione", conclude.