Fisco: Meloni, 'stiamo attuando riforma con grande velocità'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Stiamo attuando con grande velocità" la riforma fiscale, "per ridurre la pressione fiscale e per costruire un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti ispirato alla fiducia e alla collaborazione. Ne è un esempio il concordato preventivo biennale, strumento che darà a milioni di piccole imprese e lavoratori autonomi la possibilità di accordarsi preventivamente con il fisco sulle imposte da pagare per due anni senza essere soggetti ad accertamenti". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confapi.