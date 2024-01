Fleximan colpisce in Piemonte, ma viene scoperto: di chi si tratta

Nelle ultime settimane si è molto parlato della figura misteriosa di Fleximen, l’uomo (o il gruppo di persone) che abbatteva gli autovelox nel Nord Italia, facendo un dispetto ai comuni e un grande favore a tanti automobilisti. Fleximen ha agito ancora, ma questa volta è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che lo hanno incastrato.

Fleximen è stato smascherato. Il giustiziere degli autovelox è stato ripreso sulla Statale 337 mentre danneggiava una delle colonnine sulla Statale 337, in Piemonte. Secondo quanto si apprende, dietro alla sua ignota identità si celerebbe un operaio di 50 anni originario di Druogno. L’uomo, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è già stato raggiunto dai carabinieri: le ricerche proseguivano da circa due mesi.

Fleximen è stato scoperto: cosa rischia adesso

Ma cosa rischia adesso Fleximen? L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e rischia una pesante sanzione pecuniaria che potrebbe vederlo dover sborsare una cifra vicina ai 2 mila euro. Fleximen, come raccontato da ‘Il Corriere della Sera’ avrebbe ammesso le sue colpe e dichiarato di aver sempre agito da solo. Anche di fronte alle autorità, però, non ha voluto spiegare il motivo delle sue azioni.