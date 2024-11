Focus Live: Smonting e Omnisyst promuovono il riuso ed il riciclo

Milano, 12 nov. (askanews) – Si è concluso domenica sera, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, l’evento Focus Live 2024 che per tre giorni ha coinvolto il pubblico in una serie di attività e laboratori dedicati a scienza, tecnologia e sostenibilità. Questa edizione, diretta da Gian Mattia Bazzoli di Focus Mondadori, ha dimostrato quanto sia importante diffondere temi cruciali per il futuro. Abbiamo parlato con Gian Mattia Bazzoli, Direttore Responsabile Focus Mondadori:

“Nel contesto di Focus Live, questa tre giorni di scienza e divertimento, i laboratori come lo Smonting sono il pezzo forte perché il nostro obiettivo è quello di spiegare la scienza in un modo divertente facendo mettere le mani in pasta al nostro pubblico, facendo sperimentare la scienza a 360 gradi. È un evento che permette a tutti di provare a essere per un giorno, per un pomeriggio, un piccolo scienziato”.

Tra i protagonisti di questa edizione, il laboratorio Smonting ha attirato l’attenzione di visitatori di tutte le età, proponendo un’esperienza pratica ed educativa che unisce la curiosità per il funzionamento dei dispostivi elettronici alla consapevolezza ambientale. È poi intervenuto Filippo Valenti, Vicepresidente Associazione Smonting:

“I laboratori di Smonting sono laboratori ad altissima tecnologia, serve solo un cacciavite e degli oggetti con delle viti da smontare e poi noi raccontiamo cosa c’è all’interno, la meraviglia, la fatica costruttiva e progettuale che c’è nelle cose sperando che in questo modo si possa sensibilizzare al riuso e non al cambio di un oggetto solo perché non è l’ultimo modello”.

Un tema, quello del riciclo, che sta particolarmente a cuore ad Omnisyst, azienda con trent’anni di esperienza nella gestione circolare dei residui industriali. Omnisyst ha collaborato all’iniziativa supportando la raccolta ed il recupero dei materiali derivanti dal laboratorio. Infine è intervenuta Flaminia Monetti, HR Director in Omnisyst:

“L’80% dei rifiuti in Italia provengono dalle industrie. Noi in questo contesto siamo consapevoli che abbiamo il dovere di essere promotori di un cambiamento molto profondo che possa andare a sponsorizzare, anche attraverso la nostra presenza sul territorio, una cultura del recupero e della diminuzione degli sprechi. Io in quanto HR Director e mamma di due bambini credo veramente che per la costruzione di un futuro, che possa essere veramente sostenibile, siano fondamentali le azioni ed i valori che noi possiamo trasmettere alle nostre persone”.

Grazie al supporto di organizzazioni come Smonting e aziende come Omnisyst, centinaia di persone hanno avuto l’opportunità di riflettere sulla sostenibilità in modo concreto, trasformando la curiosità in consapevolezza e ispirazione.