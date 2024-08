La donna di 63 anni era morta da 10 giorni per cause naturali, ma nessuno si è accorto di nulla

Una donna di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua casa a Foggia. La vittima era deceduta da 10 giorni, ma nessuno si era accorto della sua assenza.

La scoperta del corpo dopo 10 giorni dalla morte

La donna abitava in via Romolo Nuzziello, a Foggia, e non aveva parenti né molti amici. Per questo il suo corpo è stato trovato ben 10 giorni dopo la sua morte. A scoprire il decesso sono stati i carabinieri, allertati da un amico della 63enne che non la sentiva da giorni e si era preoccupato. Così i carabinieri hanno trovato la donna priva di vita nella sua casa e, stando ai primi accertamenti, sembra morta per cause naturali.

Ennesima tragedia della solitudine

Raccontano alcuni residenti del quartiere dove viveva la donna che non la vedevano spesso in giro. Gli stessi residenti però sono rimasti scioccati nello scoprire la tragedia. Sembra ragionevole supporre che i pochi amici della donna probabilmente in questi giorni erano in ferie e non hanno pensato di contattarla. L’unico ad averlo fatto è stato l’amico che ha fatto partire la segnalazione lunedì sera, quando purtroppo era ormai troppo tardi.