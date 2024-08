Messina, madre e figlia trovate morte in casa: indagini in corso

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte nella loro casa a Messina. Ancora ignote le cause del decesso su cui indaga la polizia.

La scoperta dei due corpi

I corpi delle due donne, di 89 e 62 anni, sono stati trovati ieri, martedì 13 agosto, all’interno della loro abitazione in via del Fante all’Annunziata, a Messina.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa delle due che, non vedendole da qualche giorno, si sono preoccupati. Inoltre, sempre i vicini, avevano cominciato a sentire dei cattivi odori provenire dalla porta principale della casa di madre e figlia.

Le indagini sulle cause del decesso

Sul posto è intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Le due donne sono stata trovate in camera da letto, una accanto all’altra, in avanzato stato di decomposizione. L’autopsia chiarirà le cause del decesso, mentre i rilievi all’interno della casa per capire le dinamiche e i tempi si sono protratti a lungo.

Al momento le due morti restano avvolte nel mistero. Nell’abitazione non c’è nulla che possa fare pensare a una morte violenta e non si è trovato neanche un biglietto d’addio che possa far ipotizzare un suicidio.