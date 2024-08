Una 18enne e il compagno, di 32 anni, sono stati arrestati a Bergamo con l’accusa di maltrattamenti ai danni del figlio di lei, un bambino di 2 anni.

Maltrattamenti su bambino di 2 anni

Lo scorso 17 luglio, il bimbo è stato accompagnato dalla madre, 18enne, al Pronto soccorso pediatrico del policlinico di Ponte San Pietro dopo che aveva mostrato delle difficoltà a camminare. In questo momento è stata fatta la drammatica scoperta: numerose ecchimosi sul corpo del piccolo.

I medici hanno fatto così partire la segnalazione ai militari che hanno avviato un’indagine.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito ai militari di raccogliere gravi elementi a carico sia della madre del piccolo che del compagno, che a più riprese avrebbero percosso il bambino senza un apparente motivo.

L’arresto dei due giovani dopo le violenze

I due sono stati portati nel carcere di Bergamo e sono stati poi sottoposti all’obbligo di dimora in un comune della provincia di Foggia.

Il bambino affidato a una comunità

In questa triste e drammatica vicenda il bambino, invece, è stato provvisoriamente affidato a una comunità in attesa della decisione del tribunale dei minori di Brescia. La giustizia minorile ha il compito di valutare non solo la sicurezza del piccolo, ma anche le prospettive di un eventuale reinserimento familiare.