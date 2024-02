Foibe: A.Fontana, 'indifferenza ulteriore ferita per chi ha subito ingiustizie assolute'

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – "È fondamentale mantenere vivo il ricordo. Sono convinto che l'indifferenza sia un elemento che ha ferito ulteriormente queste persone, donne e uomini che avevano già subito una serie di violenze e di ingiustizie assolute. Per loro è una grande soddisfazione che quanto accaduto possa riemergere e si possano evidenziare tutto ciò che hanno incredibilmente subito". Così, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Pirelli, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo e della cerimonia di premiazione della XVI edizione del concorso scolastico 'Le Foibe, la strage di Vergarolla e il conseguente Esodo giuliano, fiumano e dalmata: come gli esuli hanno affrontato la sfida di ricostruire la propria esistenza in Lombardia e nel mondo'.