Fondi, famiglie italiane cambiano scuola ai figli: "Troppi stranieri in classe"

Scoppiano polemiche a Fondi, dove alcune famiglie italiane hanno deciso di ritirare i propri figli dalla scuola primaria “Aspri” a causa della presenza di un elevato numero di alunni stranieri in una sola classe. La comunità indiana ha denunciato la situazione come una forma di discriminazione. Il sindaco e la preside dell’istituto si sono detti dispiaciuti per quanto accaduto e stanno cercando di trovare una soluzione che permetta di ristabilire un equilibrio nelle classi. Anche l’Anpi ha espresso preoccupazione per la segregazione basata sulla nazionalità e ha criticato il murales presente all’ingresso della scuola, che considera un simbolo di divisione in contrasto con i valori dell’inclusione.