Un operaio in un cantiere sull'A14, in provincia di Forlì-Cesena, è morto in un incidente tra due camion.

Nel pomeriggio di oggi, verso le 15, un operaio ha perso la vita in un drammatico incidente sull’A14, nei pressi di Cesena. L’uomo, che stava lavorando in un cantiere per Autostrade per l’Italia, si trovava accanto a un veicolo dell’Anas quando è stato coinvolto in un tamponamento tra camion.

Cesena, scontro tra camion sull’A14: morto un operaio

Un operaio impegnato in un cantiere sull’A14, nel territorio di Forlì-Cesena, ha perso la vita a causa delle conseguenze di un incidente tra due camion, avvenuto tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. Il furgone era fermo lungo la carreggiata e l’operaio si trovava all’esterno del veicolo, impegnato nel lavoro insieme ad altri tre colleghi. È stato investito e ucciso. Tutti i tentativi di soccorso sono stati vani, a causa delle gravi ferite riportate.

Anche un camionista è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La sua prognosi è riservata, ma le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.

Cesena, scontro tra camion sull’A14: traffico in tilt

Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata chiusa completamente, provocando significativi disagi al traffico. L’incidente ha causato una coda che, tra Cesena e Valle del Rubicone, ha raggiunto i 6 chilometri verso le 17.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per gli interventi di loro competenza. Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente; secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, non sarebbero stati trovati segni di frenata.