Coppia perde la vita in un incidente mortale: grave la figlioletta di 4 anni. Auto fuori strada sulla regionale 11 a Bussolengo

Un incidente stradale mortale si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la strada regionale 11, nel comune di Bussolengo. Un’auto è uscita di carreggiata, schiantandosi contro un platano: morti madre e padre, grave la figlia di 4 anni.

Incidente mortale a Bussolengo

Per ragioni ancora da chiarire dalla Polizia Stradale, un’auto che percorreva la strada Bresciana in direzione Peschiera ha avuto un incidente poco oltre la rotonda che porta al centro commerciale La Grande Mela, a Bussolengo. Lo schianto è stato fatale per una giovane coppia di genitori, di 32 e 31 anni.

L’impatto, di estrema violenza, ha reso vano ogni tentativo di soccorso: i sanitari, accorsi rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dei due passeggeri, la cui identità non è ancora stata resa nota.

La figlia, una bambina di appena 4 anni che si trovava sul sedile posteriore, è rimasta ferita nell’incidente. Soccorsa dal personale del Suem 118, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Tuttavia, le sue condizioni non sembrerebbero mettere a rischio la sua vita.

Incidente mortale a Bussolengo: le indagini

La Polizia Stradale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte: dall’errore umano a un eventuale guasto tecnico, fino a possibili condizioni stradali sfavorevoli. La vettura sembra essere uscita di strada da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli.