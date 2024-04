Una ragazzina di soli 14 anni ha avuto un malore dopo l’accoltellamento avvenuto in Francia davanti a una scuola, in cui sono rimaste ferite due bambine di 6 e 11 anni. La ragazzina è deceduta.

Francia, accoltellamento davanti a scuola: ragazza ha un malore e muore

Una ragazzina di 14 anni è morta dopo aver accusato un malore in seguito all’accoltellamento di due bambine avvenuto davanti a una scuola di Souffelweyersheim, in Alsazia. La giovane aveva accusato un problema cardiaco dopo l’attacco ed è stata subito soccorsa dagli insegnanti, come riferito dal preside Olivier Faron. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta nel pomeriggio. Le due bambine ferite nell’accoltellamento, di 6 e 11 anni, non sono in gravi condizioni.

Francia, accoltellamento davanti a scuola: cosa è successo

L’aggressione in cui sono rimaste ferite è avvenuta giovedì 18 aprile intorno alle 14. Due bambine di 6 e 11 anni sono state aggredite con un coltello nella strada davanti alla scuola elementare. L’aggressore è stato subito arrestato. Si tratta di un 30enne con problemi mentali.